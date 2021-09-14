Ижевск, 14 сентября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 16 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано 14 летальных случаев.

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Скончались женщины в возрасте 59, 63, 64, 85, 87, 91 и 94 лет, а также мужчины в возрасте 47, 60, 61, 65, 66, 72, 73 и 93 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1764 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 сентября в регионе выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 226 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 49 743 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 7205 жителей.

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