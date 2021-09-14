Саратов, 14 сентября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Кировском районе Саратова коммунальные службы вырыли траншею для ремонта труб. Именно в нее угодил автомобиль «ВАЗ-21 103», сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

ДТП

По данным ведомства, авария произошла 13 сентября в 22:50 на улице Соколовая напротив дома №334. При этом у разрытой проезжей части были выставлены ограждения и дорожные знаки. За рулем автомобиля находился 21-летний водитель. В результате ДТП 23-летней пассажирке потребовалась госпитализация.

Отмечается, что коммунальщики планировали завершить работы на данном участке тепломагистрали еще к 10 сентября, сообщает «Взгляд-инфо».

ИА REGNUM напоминает, в Саратове на водопроводных сетях остаются около 80 течей, устранить которые необходимо до начала холодов, поручил губернатор области Валерий Радаев.

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