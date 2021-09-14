Южно-Сахалинск, 14 сентября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. На Сахалине, где власти решили стимулировать медиков выплатами за каждого привитого от COVID-19 жителя, за последние сутки вакцинировались всего 183 человека (днём ранее 155). За всё время прививочной кампании в островном регионе иммунизировались уже 170 494 жителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября в областном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Лучшие показатели по вакцинации в Александровск-Сахалинском районе — привили уже 63,2% взрослого населения. На втором месте Углегорский район — 61%. Наихудший темп вакцинации зафиксирован в Анивском районе — 33,6%.

Коллективный иммунитет в островном регионе достиг уже 53,7%. Запас вакцины в области оставляет 41 686 доз. Для достижения иммунитета в 60% необходимо привить ещё 26 942 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине разработали систему специальных стимулирующих выплат для медработников за вакцинированных от COVID-19 жителей области. Соответствующий приказ регионального минздрава проходит антикоррупционную экспертизу, написало 14 сентябряИА Сах.ком.