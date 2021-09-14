Нью-Йорк, США, 14 сентября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что теннис находится вне политики. Об этом 14 сентября сообщает «Р-спорт».

CORNUT Даниил Медведев

«В теннисе нет никакой политики. Соревнования проходят по всему миру, и у каждого есть свои болельщики. Это нормально», — сказал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев одержал победу над сербским теннисистом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата США (US Open).

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