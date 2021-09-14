Санкт-Петербург, 14 сентября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Тыловая часть циклона с центром на юго-западе Архангельской области принесла в Санкт-Петербург и Ленинградскую область сильный ветер и холодный воздух. Температура во вторник, 14 сентября, едва достигнет +12 градусов, сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

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По словам синоптика, из-за уходящего циклона Петербург и Ленинградскую область ждёт облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Также ожидается сильный, порывистый ветер.

«Температура воздуха +9…+11 градусов, по области +7…+12 градусов. Ветер северо-западный 7−12 м/с, с порывами до 16−21 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы», — пояснил специалист.