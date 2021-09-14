В Якутии не успели восстановить сгоревшие опоры ЛЭП до отопительного сезона
Якутск, 14 сентября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Энергетики Якутии продолжают работать на замене опор линий электропередачи, которые сгорели этим летом из-за пожаров в лесах, ещё не восстановлены 10% из них. Объём ущерба электросетям республики в этом году существенно выше, чем в прошлом, сообщил 14 сентября телеграм-канал «Якутия».
Читайте также: В лесах Якутии сгорели 396 опор линий электропередачи
Восстановлены более 90% опор ЛЭП из 396 столбов, поддерживавших линии электропередачи и уничтоженных огнём. Пока продолжается установка новых опор, электроснабжение подаётся в населённые пункты с дизельных электростанций.
«Якусткэнерго» наградит премиями работников компании, активно участвовавших в установке новых опор и окапывании столбов, чтобы они не сгорели. Денежные премии получат водители, бурильщики, электромонтеры, мастера.
Как сообщало ИА REGNUM, энергетики планировали восстановить опоры линий электропередачи, повреждённые из-за лесных пожаров, до начала отопительного сезона. Отопление во всех населённых пунктах республики запустили 13 сентября.