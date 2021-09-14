Якутск, 14 сентября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Энергетики Якутии продолжают работать на замене опор линий электропередачи, которые сгорели этим летом из-за пожаров в лесах, ещё не восстановлены 10% из них. Объём ущерба электросетям республики в этом году существенно выше, чем в прошлом, сообщил 14 сентября телеграм-канал «Якутия».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Опора ЛЭП и выжженная пожаром земля в Кубанке

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Восстановлены более 90% опор ЛЭП из 396 столбов, поддерживавших линии электропередачи и уничтоженных огнём. Пока продолжается установка новых опор, электроснабжение подаётся в населённые пункты с дизельных электростанций.

«Якусткэнерго» наградит премиями работников компании, активно участвовавших в установке новых опор и окапывании столбов, чтобы они не сгорели. Денежные премии получат водители, бурильщики, электромонтеры, мастера.

«Суровая природа нашего края каждый год испытывает на прочность всех жителей республики, и энергетиков в особенности — ветрами, наводнениями, пожарами. Я благодарен работникам нашей компании, что и в этом году тяжелое время пожароопасного сезона Якутскэнерго прошло с честью, восстанавливая электроснабжение якутян в максимально сжатые сроки», — отметил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.

Как сообщало ИА REGNUM, энергетики планировали восстановить опоры линий электропередачи, повреждённые из-за лесных пожаров, до начала отопительного сезона. Отопление во всех населённых пунктах республики запустили 13 сентября.