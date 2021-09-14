Грозный, 14 сентября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Чечне стартовал фестиваль национальных театров «Федерация». Его торжественное открытие состоялось 11 сентября на площади перед зданием Чеченского государственного драматического театра имени Х. Нурадилова в Грозном.

Alan Cleaver Театр

В 2021 году фестиваль проводится уже в третий раз. Он стал традиционным по инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова. Всероссийский театральный форум проходит в рамках регионального проекта «Творческие люди Чеченской Республики» национального проекта «Культура».

В нем принимают участие театральные коллективы из разных уголков России, в том числе из Карелии, Татарии, Якутии, Дагестана, Коми и других. Всего с 11 по 19 сентября зрителям представят 11 спектаклей. Ярким началом форума стала постановка классики — спектакля «Отелло», который представили хозяева фестиваля — артисты Чеченского драматического театра.

Приветствуя участников фестиваля, народный артист РФ, председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин пожелал свои коллегам, чтобы на их спектаклях всегда звучали крики «браво» и аплодисменты.