Окленд, Новая Зеландия, 14 сентября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Количество пострадавших из-за террористического акта в супермаркете в Окленде (Новая Зеландия) увеличилось до восьми. Об этом 14 сентября сообщает новозеландская полиция.

Нападение с ножом

«Полиция установила личность и определила местонахождение восьмой жертвы нападения. Он не пострадал, но был схвачен террористом, когда пытался остановить нападение на женщину. Он оказал первую помощь пострадавшей, прежде чем <…> добраться до безопасного места», — приводятся в заявлении слова комиссара полиции Тима Андерсона.

Помимо того, уточняется, что три человека из числа пострадавших в результате теракта продолжают находиться в больнице и медики считают их состояние стабильным. Еще пять пострадавших находятся дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября стало известно, что вооруженный холодным оружием мужчина напала на посетителей супермаркета на юго-западе Окленда, после чего он был застрелен прибывшими на место инцидента правоохранителями.