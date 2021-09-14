Барнаул, 14 сентября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 14 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 5043 человека, причём 22 из них добавили в сводку за последние сутки.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации

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Тяжелобольных насчитывается 523 (за сутки данные не изменились), из них 216 подключены к аппаратам ИВЛ (за сутки данные не изменились).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (16 755 человек, +31 за сутки) и ОРВИ (48 433 человека, +195 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 282 детей (+23 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (73 779 человек, +232 за сутки) новый вирус победили 56 817 человек (+289 за сутки).

Количество тестирований с учётом повторных исследований — 4439 за минувшие сутки.

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