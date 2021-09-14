Горно-Алтайск, 14 сентября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом введены в семи школах Республики Алтай. Об этом рассказал на заседании регионального оперштаба замминистра образования и науки Александр Сыркашев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Всего отправлены на дистант десять классов в образовательных организациях Горно-Алтайска, Майминского, Онгудайского и Улаганского районов. Кроме того, ограничения введены для шести групп в четырех детских садах Горно-Алтайского и Майминского районов.

Напомним, за последние сутки в регионе выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 21 108.