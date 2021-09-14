Челябинск, 14 сентября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Челябинске скончалась пожилая женщина, ранее сбитая автобусом на пешеходном переходе. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла утром 10 сентября на улице Машиностроителей. Гражданка переходила дорогу на зелёный сигнал светофора, и в этот момент в неё въехал «ПАЗ». С травмами пострадавшую госпитализировали. Однако в больнице не смогли сохранить ей жизнь.

Отметим, этот случай наезда маршрутки на человека далеко не первый в регионе. При этом во многих случаях люди переходили проезжую часть по всем правилам.