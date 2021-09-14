Москва, 14 сентября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. На западе Москвы районе Ново-Переделкино появится общеобразовательная школа с IT-полигоном. Разрешение на строительство уже выдано, сообщили в Стройкомплексе.

Пресс-служба администрации Оренбурга Школа

Здание школы будет представлять собой П-образное здание переменной высоты от 2 до 4 этажей площадью около 8,8 тыс. кв. метров, где разместиться IT-полигон, классы, методические кабинеты и т. д.

Школу на 550 мест на западе Москвы построят за счет городского бюджета. Завершить строительство планируется в июле 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в московском районе Москворечье-Сабурово планируется построить детский сад и школу.

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