Калачевский район, Волгоградская область, 14 сентября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Виновным в убийстве и покушении на убийство признан 42-летний житель Волгоградской области. Мужчина после словесной перепалки расстрелял из ружья компанию рыбаков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Андрей Дьячков ИА REGNUM Рыбаки

В июне 2020 года обвиняемый приехал на берег Дона в Калачевском районе. В нетрезвом виде он катался на автомобиле вдоль береговой линии и спровоцировал конфликт с тремя рыбаками. Мужчины повздорили, обвиняемый уехал, но через некоторое время вернулся к «обидчикам» с пятизарядным охотничьим ружьём. Злоумышленник несколько раз прицельно выстрелил в рыбаков, на месте погиб 43-летний житель Светлоярского района, двое жителей Москвы были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Преступника обнаружили спящим с оружием в автомобиле одного из выживших. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности и был судим.

Приговором суда волгоградец проведёт 15 лет в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1,5 года.