Москва, 14 сентября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Менеджменту Google не получится отсидеться в засаде со вступлением в силу закона о «приземлении» IT-гигантов, отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Неужели гугло-менеджеры думают, что со вступлением в 2022 году закона о приземлении иностранных платформ они просто отсидятся в засаде? Не отсидятся, поверьте», — отметил Горелкин в телеграм-канале.

Парламентарий подтвердил, что сегодня есть политическая воля навести порядок в индустрии, и, по его словам, «это случится уже совсем скоро».

«Сегодня российское ООО «Гугл» зарабатывает около 90 млрд рублей. Но если их материнская компания всё же не откроет (неважно, по каким причинам) представительство с набором реальных полномочий, доходы российской «дочки» могут упасть в разы. Санкции в новом законе направлены прежде всего на экономические интересы нарушителей», — рассуждает парламентарий.

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Горелкин подчеркнул, что парламентарии «должны обеспечить равные условия работы на нашем рынке для всех игроков — и для иностранных, и для российских».

Накануне в офис Google в Москве в бизнес-центре пришли судебные приставы, сообщают СМИ. Однако им не удалось провести разговор с руководством представительства. В офисе находился только секретарь, которая набрала по телефону адвоката.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Арбитраж Москвы 22 сентября 2021 года рассмотрит громкое дело с участием «Яндекса», ещё весной ставшего фигурантом антимонопольного расследования о дискриминации сторонних сервисов в поиске и доминирующем положении на рынке путём возможной приоритезации своих сервисов в выдаче. Заявители, которых на сегодня уже несколько десятков, полагают, что «практики «Яндекса» аналогичны практикам Google, рассмотренным Еврокомиссией в деле Googleshopping». Тогда действия конкурента «Яндекса» признали «злоупотреблением рыночной властью на рынке общего поиска». Само дело, возбуждённое ФАС, числится в стадии рассмотрения.

«Яндекс» на сегодня представляет собой группу компаний, корнями уходящую в офшор — Нидерланды.

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