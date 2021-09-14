Санкт-Петербург, 14 сентября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за минувшие выходные поймали более 230 нетрезвых водителей, при этом четверо из них ранее уже привлекались к ответственности за такое правонарушение. Об этом 14 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пьяный водитель

Во время рейдов «Нетрезвый водитель» на территории Петербурга и Ленобласти сотрудниками ГИБДД было выявлено 233 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. При этом четверо из них, как выяснилось, ранее уже привлекались к административной ответственности за пьяную езду. Теперь их ждет уголовное разбирательство.

«Возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость)», — заметили в ведомстве.

Напомним, за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, статьей 12.8 КоАП РФ, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность.