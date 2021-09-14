Азовский район, Ростовская область, 14 сентября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Ростовской области азовский чиновник пойдёт под суд за незаконную раздачу земли в частные руки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Река Дон

Следователи полагают, что бывший исполняющий обязанности председателя комитета имущественных отношений Азовского района в 2017 году превысил должностные полномочия и передал в частную собственность шесть земельных участков, расположенных в Елизаветинском и Рогожкинском сельских поселениях. При этом указанные участки расположены во втором поясе зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Материалы уголовного дела направлены в суд.