Вашингтон, 14 сентября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Джозеф Байден на следующей неделе выступит со своей первой речью с момента вступления в должность главы государства на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН, которая состоится 21 сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

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«Президент отправится 21 сентября в Нью-Йорк, где находится штаб-квартира Организации Объединённых Наций, чтобы выступить на Генеральной Ассамблее ООН», — говорится в сообщении.

Издание напоминает, что годом ранее бывший тогда в должности президента США Дональда Трампа выступил с речью на ГА ООН виртуально из-за пандемии коронавирусной инфекции. Тогдашний глава Белого дома, который преуменьшал опасность вируса в США, хвастался усилиями своей администрации по борьбе с пандемией и обвинил Китай в том, что он «выпустил эту чуму».

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Первая же речь Байдена будет произнесена на совершенно ином этапе пандемии: в настоящее время в США широко доступны вакцины от коронавирусной инфекции, а почти 179 миллионов граждан страны уже были полностью вакцинированы от COVID-19.

Напомним, 76-я основная сессия Генеральной Ассамблеи откроется 14 сентября, общие прения пройдут с 21 по 27 сентября.