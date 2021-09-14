Джакарта, , 09:25 — REGNUM Власти Индонезии запретили посещать торговые центры детям младше 12 лет, сообщает Kompas.

Индонезийские дети Department of Foreign Affairs and Trade

Как заявляет министерство внутренних дел, детские игровые площадки и развлекательные заведения в торговых центрах все еще закрыты.

Рестораны и кафе, расположенные в торговых центрах, могут вместить лишь 50% гостей, а время приема пищи ограничивается 60 минутами.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии снова продлило действие ограничений по коронавирусу на островах Ява и Бали.

Подробнее в материале: В Индонезии продлили действие ограничений по коронавирусу