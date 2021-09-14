Джакарта, 14 сентября 2021, 09:25 — REGNUM Власти Индонезии запретили посещать торговые центры детям младше 12 лет, сообщает Kompas.

Индонезийские дети
Индонезийские дети
Department of Foreign Affairs and Trade

Как заявляет министерство внутренних дел, детские игровые площадки и развлекательные заведения в торговых центрах все еще закрыты.

Рестораны и кафе, расположенные в торговых центрах, могут вместить лишь 50% гостей, а время приема пищи ограничивается 60 минутами.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии снова продлило действие ограничений по коронавирусу на островах Ява и Бали.

Подробнее в материале: В Индонезии продлили действие ограничений по коронавирусу