Джакарта, 14 сентября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Власти Индонезии запретили посещать торговые центры детям младше 12 лет, сообщает Kompas.

Department of Foreign Affairs and Trade Индонезийские дети

Как заявляет министерство внутренних дел, детские игровые площадки и развлекательные заведения в торговых центрах все еще закрыты.

Рестораны и кафе, расположенные в торговых центрах, могут вместить лишь 50% гостей, а время приема пищи ограничивается 60 минутами.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии снова продлило действие ограничений по коронавирусу на островах Ява и Бали.

Подробнее в материале:В Индонезии продлили действие ограничений по коронавирусу