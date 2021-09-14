Красноярск, 14 сентября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 356 (темп прироста 0,3%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 110 391. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

(сс) Ministerio de Defensa del Perú Тестирование на COVID-19

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Лидируют в регионе по суточным заражениям город Минусинск и Богучанский район.

Из 356 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 72 (темп прироста 0,2%), в Минусинске — 32 (0,8%), в Канске — 22 (0,6%), в Ачинске — 21 (0,3%), Дивногорске — 15 (0,7%) и Шарыпово — 13 (0,7%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Богучанском — 15 (0,7%), Берёзовском — 13 (0,7%), Енисейском — 12 (0,9%), Кежемском — 12 (0,9%) и Емельяновском (0,5%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 2428 человек, снято с наблюдения — 3074. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдаются 30 256 (-546) человек.

За последние сутки в регионе проведено 1958 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 3 590 300.