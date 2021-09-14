Ростов-на-Дону, 14 сентября 2021, 09:21 — REGNUM В Ростовской области завершился приём заявлений для дистанционного электронного голосования. В удалённом режиме примут участие в выборах лишь 10% донских избирателей.
«Заявления для участия в дистанционном электронном голосовании подали 290 790 избирателей Ростовской области — более 9% от общего числа избирателей региона», — уточнили в донском избиркоме.
Дистанционное электронное голосование стартует в 8:00 мск 17 сентября и завершится в 20:00 мск 19 сентября.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области камерами оснастят лишь половину избирательных участков