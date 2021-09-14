Рига, , 09:20 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время выступления в Риге на встрече с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии прокомментировал миграционный кризис на польско-белорусской границе. Об этом передает пресс-служба МИД Польши.

Мигранты Gémes Sándor/SzomSzed

Так, по словам польского дипломата, введение чрезвычайного положения на польско-белорусской границе значительно помогло контролировать приток нелегальных иммигрантов в Польшу.

«Нас, можно сказать, спас режим чрезвычайного положения на границе. Он помог нам существенно усилить охраны границу и не оставить нелегалам никаких шансов проникнуть на нашу территорию», — указал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.