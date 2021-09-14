Суд признал покушение на правозащитника попыткой убийства (Саратов)
Саратовская область, 16 ноября, 2007, 10:06 — ИА Регнум. 16 ноября Ленинский районный суд Саратова признал незаконным бездействие следователя следственного управления при УВД Саратовской области
"Фактически это означает, что суд признал незаконным решение не только следователя ГУВД, но и Следственного комитета при Генпрокуратуре по Саратовской области, который ранее отказался расследовать это дело, ссылаясь на отсутствие признаков покушения на убийство, - говорит председатель Ассоциации "АГОРА", кандидат юридических наук Павел Чиков. - Исполнение решения Ленинского суда приведет к тому, что уголовное дело после определения верной квалификации должно быть передано для дальнейшего расследования в Следственный комитет при Гепрокуратуре, на чем мы настаивали с самого начала. Между тем, вышедший из больницы Алексей Сусликов активно включился в судебные заседания по искам против ЖКХ и ТСЖ Саратова, которые не выполняют свои обязанности перед горожанами. На сегодня районные суды Саратова рассматривают 15 исков жителей города, поданных с помощью правозащитников".
Напомним, правозащитник был доставлен в больницу 27 сентября в тяжелом состоянии с рубленой черепно-мозговой травмой, внутричерепным кровоизлиянием, разрывами тканей головы и многочисленными ушибами и переломами после совершенного на него покушения в подъезде своего дома. Сусликов связывает нападение с проектом "Достойное жилье", руководителем которого он является. Благодаря ему в сентябре в суды Саратова поступили 57 исков горожан против жилищно-коммунальных управляющих компаний (ДЕЗы, ТСЖ) на сумму, превышающую 40 миллионов рублей.