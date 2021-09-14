Саратовская область, 16 ноября, 2007, 10:06 — ИА Регнум. 16 ноября Ленинский районный суд Саратова признал незаконным бездействие следователя следственного управления при УВД Саратовской области Натальи Чехун , расследующей дело об избиении правозащитника Алексея Сусликова , сообщили ИА REGNUM в ассоциации " АГОРА ". Судья Алексей Ветчинин установил, что следователь неверно квалифицировала действия злоумышленников, которые вечером 27 сентября в подъезде дома руководителя Саратовской гражданской палаты и зампредседателя Центра защиты прав потребителей напали на него и нанесли множество рубленных ран по голове металлическими топориками. Тогда было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса РФ). Партнеры гражданского активиста из Межрегиональной правозащитной Ассоциации "АГОРА" были категорически не согласны с таким решением, настаивали на возбуждении дела по статье "Покушение на убийство", с чем и согласился суд. Ленинский суд, признав действия следователя по квалификации преступления незаконными, обязал Следственное управление ГУВД Саратовской области устранить допущенные нарушения.

"Фактически это означает, что суд признал незаконным решение не только следователя ГУВД, но и Следственного комитета при Генпрокуратуре по Саратовской области, который ранее отказался расследовать это дело, ссылаясь на отсутствие признаков покушения на убийство, - говорит председатель Ассоциации "АГОРА", кандидат юридических наук Павел Чиков. - Исполнение решения Ленинского суда приведет к тому, что уголовное дело после определения верной квалификации должно быть передано для дальнейшего расследования в Следственный комитет при Гепрокуратуре, на чем мы настаивали с самого начала. Между тем, вышедший из больницы Алексей Сусликов активно включился в судебные заседания по искам против ЖКХ и ТСЖ Саратова, которые не выполняют свои обязанности перед горожанами. На сегодня районные суды Саратова рассматривают 15 исков жителей города, поданных с помощью правозащитников".

Напомним, правозащитник был доставлен в больницу 27 сентября в тяжелом состоянии с рубленой черепно-мозговой травмой, внутричерепным кровоизлиянием, разрывами тканей головы и многочисленными ушибами и переломами после совершенного на него покушения в подъезде своего дома. Сусликов связывает нападение с проектом "Достойное жилье", руководителем которого он является. Благодаря ему в сентябре в суды Саратова поступили 57 исков горожан против жилищно-коммунальных управляющих компаний (ДЕЗы, ТСЖ) на сумму, превышающую 40 миллионов рублей.