Абакан, 14 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Хакасии сохраняется высокий класс пожарной опасности, сообщили ИА REGNUM 14 сентября в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

hansbenn Пожар

По данным ведомства, четвёртый класс пожарной опасности установился в Аскизском и Усть-Абаканском районах. Жителей просят соблюдать противопожарные требования.

Власти Хакасии подчёркивают, что в девяти из десяти случаев возгораний виноват сам человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области за неделю с 6 по 12 сентября выросло число пожаров.

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