Москва, 14 сентября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Применение препаратов для снижения давления при лечении инсульта может привести к смерти пациента. Об этом 14 сентября рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Dmitry Rozhkov Александр Мясников

Как отметил врач, причиной тромбоза мозговых вен становится высокое кровяное давление.

«Вы пытаетесь снизить давление, тем самым просто убиваете человека. Врач имеет право снизить давление не больше, чем на двадцать процентов от исходного, не больше, и то в течение определенного времени», — сказал он.

При этом Мясников добавил, что у таких больных нельзя снижать давление, так как это может стать причиной падения перфузионного давления в мозге, сердце и почках, а последнее часто заканчивается летальным исходом.

«Если вопрос, дать лекарство, снизить давление либо ничего не делать, лучше ничего не делать, потому что там как повезет, а тут ты его убьешь. <…> Это просто может плохо кончиться», — пояснил медик.

Также он рекомендовал при инсульте доставить пациента в больницу в течение трех часов, чтобы ему там оказали необходимую медицинскую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября режим повышенной готовности был объявлен в ряде регионов индийского штата Карнатака, соседнего со штатом Керала, где выявили вирус Нипах.