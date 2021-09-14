Аланья, Турция, 14 сентября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов провёл дебютный матч в составе турецкого клуба «Гиресунспор». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Пукалик Магомед-Шапи Сулейманов

«Гиресунспор» сыграл вничью с «Аланьяспором» и проиграл со счётом 0:1. Победный гол на восьмой минуте забил Чидози Авазим. Сулейманов вышел в основном составе и был заменён в перерыве.

После четырёх туров «Гиресунспор» набрал ни одного очка и занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сулейманов перешёл в «Гиресунспор» на правах аренды.