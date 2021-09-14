Саратов, 14 сентября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 250 новых случаев заражения коронавирусом, выписались по выздоровлении 199 пациентов. Накануне заболели 247 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

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Из числа новых носителей коронавируса за минувший день пневмония диагностирована у 91 пациента, с признаками ОРВИ — 159 человек. Всего по состоянию на 14 сентября подтверждено 84 219 случаев заражения. Выздоровели с начала наблюдения 77 570 человек.

Наибольшее количество заболевших за прошедшие 24 часа зарегистрировали в Саратове — 108 случаев, остальные — в других районах области. Большую часть инфицированных выявили среди жителей старше 60 лет — 67 человек, 42 — в возрасте до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 12 сентября пятеро мужчин и 14 женщин в возрасте от 48 до 90 лет.

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