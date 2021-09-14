Сан-Франциско, США, 14 сентября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В сети обнародовано видео с испытаний нового автопилота американской компании Tesla под названием Full Self Driving Beta v10. Видео размещено на канале AI Addict в Youtube.

@tesla_raj Автопилот Tesla — Full Self Driving Beta v10

Стоит отметить, что машины Tesla получили программное обеспечение (ПО) Full Self-Driving не так давно. Новая бета-версия программы, как ранее рассказал глава Tesla Илон Маск, получила систему «компьютерного зрения» — Tesla Vision, которая полагается только на оптические изображения, а не на показания радаров и лидара. Последние использовались в прошлых версиях ПО.

В рамках испытаний бета-версии Full Self Driving 10 выяснилось, что машина стала вести себя более «разумно» и уверенно за пределами шоссе. Новое ПО обеспечивает более плавные повороты.

Водитель проводивший испытания проехался по извилистой улице в Сан-Франциско практически не касаясь рулевого колеса. Пользователь также отметил улучшенные визуальные эффекты.

Ранее Tesla Model S в версии Plaid побила рекорд скорости на трассе Нюрбургринг среди серийных электромобилей, проехав круг длиной 20,6 км всего за 7 минут 30 секунд и 909 миллисекунд.

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