Уфа, 14 сентября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Проверку после смертельного травмирования работника электрическим током на железнодорожной станции организовала прокуратура в Башкирии. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Столб с электрическими проводами

Сообщается, что вечером 13 сентября на станции Буздяк Куйбышевской железной дороги работник получил не совместимые с жизнью травмы после поражения его электрическим током.

По предварительной информации, на железнодорожном вокзале станции Буздяк после завершения кровельных работ рабочие перемещали строительные леса. В какой-то момент был задет провод линии электропередач, который находился под высоким напряжением.

«В результате поражения электрическим током смертельно травмирован работник коммерческой организации, выполнявшей подрядные работы в интересах ОАО «РЖД», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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