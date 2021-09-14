Сеул, 14 сентября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Объём денежной массы в Южной Корее в национальном определении (денежный агрегат М2) в июле 2021 года составил 3,44 квдрлн вон (~$2,93 трлн), что на 0,9% или 32 трлн вон (~$27,3 млрд) больше по сравнению с июнем текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

The Bank of Korea Южнокорейская вона. Банкнота 50000 вон

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 20,5%.

Известно, что рост денежной массы обусловлен тем, что в условиях пандемии коронавируса компании активно сбывали акции и облигации, а финансовые учреждения оказывали поддержку мелким предпринимателям. Кроме того, домохозяйства брали больше банковских кредитов для покупки или аренды недвижимости.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (для проведения расчетов наличные деньги и вклады до востребования) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций.