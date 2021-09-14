Охотск, Хабаровский край, 14 сентября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В посёлке Вострецово в Охотском районе Хабаровского края ночью 14 сентября упал в реку внедорожник с вахтовиками.

Цитата из к/ф «Невидимый гость», реж. Ориола Паоло. 2016. Испания Машина в воде

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Официальной информации о происшествии на сайте УМВД нет, но известно о гибели водителя автомобиля. Есть пострадавшие.

«ДТП произошло на мосту, соединяющем берег моря с посёлком. Водитель не справился с управлением и «Тойота Лэнд Крузер» упал в речку Грязнуха», — пишет «АиФ-Дальинформ».

Автомобиль уже вытащили из воды.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в реке Арсеньевке обнаружено тело мужчины — есть предположение, что утопленником может оказать водитель автомобиля Lexus, который ещё 18 апреля упал с моста.