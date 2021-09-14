Новосибирск, 14 сентября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Новосибирске подписано соглашения между департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии и Фондом защиты природы и окружающей среды «Зеленый стандарт». Документ касается комплексного развития и благоустройства Соснового бора, расположенного в Калининском районе города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Зелень Ботанического сада

«С помощью фонда «Зелёный стандарт» мы сначала проведём обследование зелёных насаждений городского леса под научным руководством главного научного сотрудника Центрального Сибирского Ботанического сада Сибирского отделения РАН Николая Лащинского, а потом разработаем концепцию создания на территории леса благоустроенной лесной зоны», — уточнили в департаменте.

Отметим, что Сосновый бор — уникальное место с сохранившимся естественным лесом практически в центре Новосибирска.