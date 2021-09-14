Тегеран, , 09:11 — REGNUM Тегеран стремится развивать отношения с разными государствами. Об этом говорится в заявлении официального представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, обнародованном в связи с тем, что сотрудники полиции Азербайджана стали досматривать иранские грузовики, которые едут по территории Армении.

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«Мы стараемся использовать возможности Исламской Республики Иран для регионального развития, мира и стабильности с участием всех соседей. В частности, на повестке дня стоят наши отношения с Арменией, как и с другими нашими соседями», — говорится в заявлении Хатибзаде.

Он отметил, что Тегеран нацелен на расширение отношений с соседними странами, но при этом намерен это делать сбалансировано, учитывая свои интересы.

Напомним, 12 сентября на дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, сотрудники полиции Азербайджана установили пост на участке, который заходит на азербайджанскую территорию. Силовики стали останавливать и досматривать грузовики с иранскими номерами. 13 сентября в Государственном таможенном комитете Азербайджана сообщили, что на этом участке взымается пошлина.

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