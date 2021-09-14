Кито, 14 сентября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Вакцинацию от коронавирусной инфекции детей в возрасте от 12 до 15 лет начали в Эквадоре. Об этом 13 сентября сообщила местная газета El Universo.

И А REGNUM Вакцинация

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Уточняется, что с понедельника вакцинация учащихся учебных заведений проводится приехавшими в них специальными бригадами.

При этом отмечается, что в течение недели планируется привить от нового заболевания свыше 20 тыс. учащихся школ указанного возраста. Также уточняется, что вакцинация будет проводиться препаратом американской компании Pfizer.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что ещё 200 тысяч доз второго компонента «Спутника V» прибыли самолётом из Москвы в Мексику.