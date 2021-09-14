Вашингтон, , 09:09 — REGNUM Соединённые Штаты в ближайшие недели пересмотрят свои отношения с Пакистаном. Об этом комитету Палаты представителей по иностранным делам заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает агентство Reuters.

Пакистан Mare

Читайте также: Пакистан призвал мировое сообщество к диалогу с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Это одна из тем, которую мы будем рассматривать в ближайшие дни и недели — роль, которую Пакистан играл в течение последних 20 лет, но также и роль, в которой мы хотели бы видеть (Пакистан в Афганистане — прим. ИА REGNUM) в ближайшие годы, и что для этого потребуется», — пояснил глава Госдепа США.

Блинкен подчеркнул, что у Пакистана «множество интересов, некоторые из которых противоречат» интересам США.

«Это та страна, которая постоянно делает ставки на будущее Афганистана, это та страна, которая укрывает членов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но это и та страна, которая участвует в различных аспектах сотрудничества с нами по борьбе с терроризмом», — отметил госсекретарь.

Ранее по теме: Пакистан призвал создать в Афганистане инклюзивное правительство

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа власть в Афганистане захватили боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 10 сентября представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид объявил состав нового правительства Афганистана.

Ранее Пакистан призвал все страны мира наладить диалог с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).