Москва, 14 сентября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В Госдуме возмущены тем, что в учебнике по английскому языку за шестой класс была опубликована иллюстрация ссылки на порносайт.

Школа

«Такое впечатление, что за образование у нас отвечают чиновники, которые в школе были круглыми двоечниками! Только и могут, что изображать «работу над ошибками». Поэтому и школы у нас сейчас — «сфера услуг», как парикмахерские какие-нибудь, а учебники издают такие, что лучше их не открывать вовсе», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Он уверен, что России нужна принципиально новая система воспитания и просвещения молодого поколения — патриотическая, ответственная и эффективная.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в учебнике издательства «Просвещение» по английскому языку за шестой класс была опубликована иллюстрация ссылки на порносайт, она встречается в изданиях 2008, 2014 и 2021 годов. На учебник были получены положительные заключения Российской академии наук и Российской академии образования. Издательство приостановило издание и распространение печатной версии учебника, а также решило заменить версию учебника.