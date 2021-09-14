Москва, 14 сентября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Российским металлургическим компаниям могут примерно втрое увеличить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Предложение исходит от Минфина, пишет 14 сентября газета «Коммерсантъ».

Александр Куприн. Металлургический завод. 1930

В пакете документов, разработанных Минфином в рамках планирования бюджета на 2022 год, обозначены предложения по росту НДПИ для металлургических компаний. В одном из проектов говорится, что в мире уровень изъятия горной ренты при добыче твердых полезных ископаемых составляет 3−5% от их выручки, а в России — 1−2%.

В самом министерстве комментариев изданию не дали. Близкий к правительству источник рассказал газете, что идёт активное обсуждение поправок к Налоговому кодексу о росте НДПИ, их могут внести 20 сентября. По его словам, коэффициент к ставке НДПИ хотят увеличить с 3,5 до 10, то есть налог, как и указано в документах Минфина, увеличится примерно в три раза.

В Минфине увеличение НДПИ на руду именуют «повышением справедливости распределения природной ренты».

«Министерство объясняет необходимость роста НДПИ тем, что компании в последние годы слишком много зарабатывают и слишком мало инвестируют», — говорится в публикации.

В настоящее время добыча твёрдых полезных ископаемых, кроме алмазов и драгметаллов, облагается по фиксированной ставке НДПИ. В 2020 году её повысили в 3,5 раза.

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