Варшава, 14 сентября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Директор Польского национального парка Татры Шимон Зебровский в интервью для Polskie Radio сообщил, что в текущем году горы Татры на территории парка посетило рекордное количество туристов.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Туризм

«В июле этого года на горные тропы приехало более 900 тысяч туристов. В августе билеты в парк купили не менее 830 тысяч человек. Сейчас показатели скромнее, но для сентября всё равно они довольно высокие. Это рекордные показатели за всю историю наблюдений», — сообщил Зебровский.

По его словам, такое большое количество туристов является следствием пандемии коронавируса и трудностей при поездке в словацкую часть Татр.

«Мы полагаем, что многие туристы, которые обычно едут в словацкие Татры, в этом году приехали или зашли в Татранский национальный парк с польской стороны», — добавил Зебровский.