Верещагино, Пермский край, 14 сентября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Пермском крае завершено расследование уголовного дела о сексуальном преступлении против ребёнка младше 14 лет, сообщает СУ СКР по региону.

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По версии следствия, в мае 2021 года 49-летний мужчина, оставшись наедине с дочерью своих знакомых, совершил в отношении девочки действия сексуального характера.

Пермяку инкриминируют пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Совершении иных действий сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

Следователи заявили о том, что собрана достаточная доказательная база, в настоящее время дело передано в суд.