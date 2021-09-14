В Москве появится первый гид «Мишлен» по кафе и ресторанам
Москва, 14 сентября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В Москве появится первый выпуск всемирно известного гастрономического гида «Мишлен» по столичным заведения общепита. Присвоение звезд «Мишлен» способствует развитию гастрономического туризма, сообщается на портале мэра столицы.
Церемония вручения звезд «Мишлен» столичным ресторанам/кафе и их шеф-поварам состоится 14 октября. Первый выпуск гида «Мишлен» по заведениям общепита презентуют в концертном зале «Зарядье»,
Отмечается, что Россия станет 33-й страной, где выпускают гид «Мишлен», а Москва станет первым городом СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звездами и специальными знаками.
ИА REGNUM ранее сообщало, мэр столицы Сергей Собянин заявлял о том, что самый известный в мире ресторанный гид «Мишлен» впервые пройдет в Москве в 2021 году.
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