Москва, 14 сентября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В Москве появится первый выпуск всемирно известного гастрономического гида «Мишлен» по столичным заведения общепита. Присвоение звезд «Мишлен» способствует развитию гастрономического туризма, сообщается на портале мэра столицы.

3dman_eu В ресторане

Церемония вручения звезд «Мишлен» столичным ресторанам/кафе и их шеф-поварам состоится 14 октября. Первый выпуск гида «Мишлен» по заведениям общепита презентуют в концертном зале «Зарядье»,

Отмечается, что Россия станет 33-й страной, где выпускают гид «Мишлен», а Москва станет первым городом СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звездами и специальными знаками.

ИА REGNUM ранее сообщало, мэр столицы Сергей Собянин заявлял о том, что самый известный в мире ресторанный гид «Мишлен» впервые пройдет в Москве в 2021 году.

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