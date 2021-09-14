Миасс, Челябинская область, 14 сентября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Челябинской области водители жалуются губернатору Алексею Текслеру на штрафы в размере 150 тыс. рублей. Сообщение опубликовано в паблике «Текслер, помоги!», в соцсети «ВКонтакте».

David Guo Грузоперевозки

В частности, на такую проблему указали перевозчики грузов из Миасса. Их штрафуют за негабарит, выявленный на пунктах весового контроля. По их словам, только одному физическому лицу выписали 13 штрафов, каждый на сумму 150 тыс. рублей.

«Это просто крах и разорение!» — возмущаются граждане.

По их словам, машины все стандартные и ни в одном другом регионе таких штрафов не было. Добюиться своей правды в ГИБДД и в областном миндортрансе граждане не могут.

«Осуществите проверку этих рамок! Остановите беспредел!!!» — просят люди губернатора.