Самара, 14 сентября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. 33 сельских домов культуры намерены привести в порядок в рамках реализации национального проекта «Культура» в Самарской области. Об этом 13 сентября сообщила министр культуры России Ольга Любимова во время встречи с главой Самарской области Дмитрием Азаровым.

Vk.com/public104916475 Детская музыкальная школа № 11 имени М.А. Балакирева

Сообщается, что 13 сентября в регион прибыла с рабочим визитом прибыла министр культуры России Ольга Любимова.

Она сообщила, что по результатам двух лет Самарская область полностью исполнила показатели национального проекта «Культура».

"В рамках нацпроекта в регионе будут приведены в порядок 33 сельских дома культуры, и, что еще важнее, будут построены два новых. Помимо этого, в регионе активно проходит открытие модельных библиотек, десять были открыты за два года, и к ним мы наблюдаем огромный интерес со стороны молодой аудитории. Еще одним важным пунктом является создание кинозалов в населенных пунктах с совсем небольшой численностью населения. Уже четыре кинозала появились в Самарской области — это новые точки, куда можно сходить, и это полностью меняет досуг молодого поколения», — приводит пресс-служба слова Любимовой.

Отмечается, что в регионе также намерены отремонтировать четыре детские школы искусств, а к 2024 году их число увеличится до 11. В регионе продолжают оснащать эти детские учреждения инструментами и оборудованием: в 67 школ искусств региона поставлены новые музыкальные инструменты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области могут принять закон по поддержке креативных индустрий.