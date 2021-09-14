Саратов, 14 сентября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В Саратове сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота крупную партию немаркированных табачных изделий. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области, склад располагался в Ленинском районе города.

Табак

В арендованном помещении обнаружили и изъяли партию немаркированных табачных изделий разных товарных брендов общей стоимостью более 1 млн рублей. Установлено, что данная табачная продукция поставлялась в специализированные розничные точки продажи в Саратове.

Незаконную торговлю выявили и пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Саратовской области при содействии сотрудников регионального управления ФСБ.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, крупную партию немаркированных табачных изделий изъяли из незаконного оборота сотрудники полиции в Орловской области.

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