Москва, 14 сентября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В Госдуме рассчитывают, что канцлер Германии Ангела Меркель не сможет заманить Сербию в Евросоюз.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Уходящая на покой фрау Меркель решила напоследок еще раз попытаться соблазнить Сербию «евроинтеграцией», которая на деле означает для сербов и других балканских народов политическую и экономическую оккупацию со стороны ЕС и Запада в целом. Уверен, братушки не поведутся на эти посулы евробюрократии», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе визита в Белград канцлер Германии Меркель завила, что вступление в Европейский союз стран Западных Балкан является большим геостратегическим интересом ЕС.

Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Мартина Фитц информировала ранее, что Меркель 13−14 сентября посетит Сербию и Албанию, где встретится как с лидерами двух стран, так и с руководителями Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и самопровозглашенной республики Косово.

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