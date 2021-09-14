Владивосток, 14 сентября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. На пляже мыса Вятлина в Приморском крае внедорожник Hummer с якутскими номерами чуть не задавил людей. Водитель совершал на автомобиле странные манёвры в опасной близости от расположившихся на берегу отдыхающих. Сотрудники УМВД России по Приморскому краю разыскивают владельца внедорожника, проводится проверка, сообщается на странице dps_vl в Instagram.

Travis HUMMER

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Снимающие видео люди предполагают, что водитель был пьян — когда он выходил из машины, его шатало. Разъезжая по пляжу, мужчина едва не передавил людей. Отдыхающие были вынуждены отходить и убирать свои вещи, чтобы на них не наехал внедорожник. Манёвры выглядели очень странно, куда направлялся водитель — непонятно: автомобиль то буксовал, то заезжал в воду. О происшествии люди сообщили в полицию.

Видеозапись езды внедорожника по пляжу прикреплена к материалам административного расследования. Представители правоохранительных органов Приморского края проводят мероприятия, цель которых — задержание водителя.

«Якуты отдыхают. Море впервые увидели, чего удивляться», — комментируют инцидент в якутских пабликах.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года в Алданском районе Якутии нетрезвый водитель Toyota Voltz выехал на встречную полосу и на скорости опрокинул автомобиль в кювет. 19-летний пассажир погиб.