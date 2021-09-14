Никосия, 14 сентября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Власти Кипра приняли решение перевести Австрию и Хорватию из так называемой «красной» в «оранжевую» (более низкую по рангу) эпидемическую зону. Об этом 13 сентября сообщило на своем сайте кипрское правительство.

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Пассажирам из указанных стран можно прибывать в республику без прививки, но при условии наличия справки о тесте на коронавирус, пройденного с отрицательным результатом не позднее 72 часов до въезда. Решение вступает в силу 16 сентября и действует в течении семи следующих дней.

Кроме того, кипрские власти перевели из «оранжевой» в «красную» зону Данию и Объединенные Арабские Эмираты. Всего в «красной» зоне числится 39 государств, а в «оранжевой» и «зеленой» 15 и 9 соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля министр туризма Кипра Саввас Пердиос заявил, что власти Кипра признают российские сертификаты о вакцинации от COVID-19.