Джакарта, , 08:58 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди приняла участие в заседании высокого уровня Организации Объединенных Наций (ООН) по гуманитарной ситуации в Афганистане, сообщает Kompas.

Ретно Марсуди Victor pogadaev

«Безопасность и жизнь афганского народа являются главным приоритетом», — заявила Ретно Марсуди.

Индонезия продолжает надеяться на инклюзивное правительство, защиту прав человека и усилия по предотвращению распространения терроризма в Афганистане.

Кроме того, Ретно Марсуди подчеркнула, что международное сообщество несет ответственность за обеспечение быстрой и бесперебойной доставки помощи народу Афганистана.

Индонезия намерена предоставить афганскому народу помощь в размере $3 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии снова продлило действие ограничений по коронавирусу на островах Ява и Бали.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии продлили действие ограничений по коронавирусу