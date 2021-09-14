Москва, 10 февраля, 2015, 10:00 — ИА Регнум. Законопроект о запрете продажи слабоалкогольных энергетиков во Владимирской области внес в региональное заксобрание член Совета Федерации Антон Беляков, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля. «Наше молодое поколение нужно оградить от пагубной привычки употреблять слабоалкогольные тонизирующие напитки. Поэтому я предлагаю запретить розничную продажу этих напитков на территории Владимирской области», — заявил Беляков.

Парламентарий напомнил, что законопроект о запрете продажи в России слабоалкогольных коктейлей был разработан еще в 2009 году, в 2014 году, призывая к борьбе с вредными привычками и пропаганде здорового образа жизни, президент РФ Владимир Путин также поддержал идею ограничения употребления энергетических напитков.

Многие субъекты РФ (Санкт-Петербург, Краснодарский край, Чеченская Республика, Чукотский автономный округ, Тульская и Белгородская области) уже запретили продажу алкоэнергетиков на своих территориях, отметил Беляков. «Но мой родной регион по непонятным причинам до настоящего времени продолжает поощрять производителей опасных для здоровья слабоалкогольных коктейлей», — обеспокоен законодатель.

«Я считаю, что многие мои коллеги из Совета Федерации и Государственной думы РФ готовы поддержать принятие инициативы о запрете алкоэнергетиков по всей стране. Но пока продолжается работа на федеральном уровне, Владимирская область может воспользоваться правом законодательной инициативы и запретить розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков в нашем регионе», — считает Беляков.

«Ни для кого не секрет, что прилавки магазинов заставлены алкоэнергетиками различных марок, а главными покупателями этих сомнительных смесей стали подростки, — поясняет сенатор, — Я убежден, что производители намеренно ориентировали свой товар на молодежь. Даже стиль и дизайн упаковки разработаны таким образом, чтобы быть привлекательными, в первую очередь, для юношей и девушек».