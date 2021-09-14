Хетафе, Испания, 14 сентября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. «Эльче» одержал победу над «Хетафе» в матче четвёртого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Единственный гол в матче забил нападающий «Эльче» Лукас Перес на 69-й минуте.

На сегодняшний день «Эльче» занимает десятое место в чемпионате Испании, в активе команды пять очков. «Хетафе» идёт на 19-м месте без набранных очков.

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