Ханты-Мансийск, 14 сентября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 149 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (30 случаев), сообщает 14 сентября региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 147 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 14 сентября в Югре зарегистрирован 72 581 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 68 908 человек, 1084 пациента с COVID-19 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).